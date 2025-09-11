После инцидента с дроном авиакомпании могут пересмотреть свои оценки рисков в Польше.

Вторжение российских беспилотников в Польшу снова вызвало беспокойство относительно безопасности из-за уязвимости гражданского воздушного транспорта в Европе. Об этом заявили эксперты по авиации и страхованию, пишет Reuters.

Отмечается, что это первый известный случай, когда член западного военного альянса совершил огонь во время войны России в Украине.

Так, варшавские аэропорты имени Шопена и Модлина, а также аэропорты Жешува и Люблина на востоке страны временно остановили работу.

"Страны, граничащие с Украиной, сообщали об эпизодических случаях попадания российских ракет или беспилотников в их воздушное пространство с момента вторжения России в 2022 году, но не в таких больших масштабах, и неизвестно, сбивали ли они их", - написало издание.

Также говорится, что перебои в рейсах были относительно ограниченными, поскольку вторжение дронов произошло рано утром, еще до того, как многие авиакомпании начали полеты. Польская авиакомпания LOT перенаправила некоторые рейсы на запад Польши и заявила, что ожидает отмены и задержки.

В то же время, как отмечает Reuters, авиационные аналитики говорят, что авиакомпании все больше опасаются рисков, связанных с вторжением в зоны гражданских полетов.

"Я думаю, это сигнал тревоги для всех в Европе, можно ожидать этого чаще", - сказал руководитель консалтинговой компании по вопросам безопасности Dyami Эрик Шутен.

Два высокопоставленных источника в сфере авиационного страхования заявили, что рынок внимательно следит за событиями в Польше и Катаре.

Один источник добавил, что если на рынке возникнет ощущение, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство станет систематическим и преднамеренным, или что израильские авиаудары на Ближнем Востоке, вероятно, продолжатся, это поставит серьезные вопросы перед страховщиками.

После инцидента с дроном авиакомпании могут пересмотреть свои оценки рисков в Польше, заявил главный разведчик консалтинговой компании по вопросам авиационных рисков Osprey Flight Solutions Мэтью Бори.

По его словам, они могут рассмотреть возможность полетов из западной части Польши, подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью, выполняя рейсы в светлое время суток и имея при себе дополнительное топливо для преодоления потенциальных перенаправлений, подобно мерам, принятым на Ближнем Востоке.

Худшим сценарием для авиакомпаний, осуществляющих полеты вблизи зоны конфликта, является поражение самолета - случайно или намеренно - оружием.

Реакция Зеленского на атаки российских БпЛА по Польше

Как сообщал УНИАН ранее, президент Владимир Зеленский сегодня, 11 сентября, заявил, что атака России на Польшу психологически похожа на события в Крыму 2014 года, и это самое страшное. Он добавил, что тогда "зеленые человечки" зашли на украинскую территорию, но сейчас они уже не нужны, потому что идет другая война. Сегодня, по мнению Зеленского, такую же роль выполнили российские беспилотники. Глава государства высказал мнение, что "самое опасное - это когда кто-то, например, Соединенные Штаты, как это было у нас с Крымом, или еще какие-то партнеры передают какие-то сигналы".

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что Украина предлагает всем европейским странам-соседям совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков. По словам президента Украины, Финляндия готова поддерживать это направление. Он добавил, что начались соответствующие процессы и с Данией.

