По словам президента Украины, российские беспилотники в Польше выполнили роль "зеленых человечков".

Атака России на Польшу похожа на события в Крыму 2014 года, и это самое страшное. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной с президентом Финляндии Александером Стуббом пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"На мой взгляд, самое страшное, что эта атака похожа на Крым. Психологически. А чем это отличается? Просто сейчас технологическая война. Сейчас не нужны просто люди в зеленой форме, "зеленые человечки", как их называли, которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война. А сегодня ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства", - подчеркнул он.

Глава государства выразил мнение, что "самое опасное - это когда кто-то, например, Соединенные Штаты, как это было у нас с Крымом, или еще какие-то партнеры передают какие-то сигналы".

Видео дня

"Ну, главное, знаете как, не довести до войны. Да? И внутренняя ситуация в стране такая, что главное - все пройти очень спокойно... Для меня это очень похоже на Крым. И я считаю, что это похоже на такую репетицию. И поэтому я делюсь о том, что я думаю. Потому что месседжи от Путина - они есть в медиа, они открыты, они всегда были. О тех или иных частях Польши, которые Польше в свое время подарил Советский Союз. То есть риторика та же", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил мнение, что "прежде всего Россия хотела ответ, а что будет".

"На что готовы партнеры, а на что готова НАТО политически... Далее они посмотрели, а на что готовы физически. Готовы ли к такой атаке партнеры. Третье, если могу я так сказать, на мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой, потому что, демонстрируя, что "мы можем вас атаковать, - вам также это нужно". Похоже на Путина очень", - сказал Зеленский.

Зачем РФ запустила дроны на Польшу

Как сообщалось, ранее Питер Доран, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий высказал мнение, что российские беспилотники, которые незаконно вошли в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, не только его нарушили, а также таким образом президент России Владимир Путин проверяет западные оборонные системы.

Доран отметил, что глава Кремля бросил вызов НАТО и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и хочет, чтобы они отреагировали на этот инцидент. Поэтому, считает он, все члены НАТО должны объединиться и дать понять России, что будущие вторжения встретят такую же решительную реакцию.

Вас также могут заинтересовать новости: