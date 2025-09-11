Зеленский отметил, что в настоящее время Украина является лидером в производстве дронов и ей есть что предложить европейцам.

Украина предлагает всем европейским странам-соседям совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что для укрепления производства оружия уже было много сделано совместными усилиями. "Мы ценим, что Финляндия готова поддерживать это направление: не только финансирование украинского производства, но и создание наших совместных производств", - отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что начались соответствующие процессы с Данией. "Мы создаем завод там. Мы надеемся, что это движение будет продолжено со всеми нашими ключевыми партнерами", - сказал он.

Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона - это неизменный приоритет. "Не только усиление нашего ПВО... Так и построение восточного противовоздушного щита Европы. Это становится элементом политики Евросоюза. Важно реализовать это современно. Чтобы работала и линия дронов на защите Европы. Все возможности авиации, все системы противовоздушной обороны, все элементы этой действительно сложной системы", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина готова делиться опытом и расширять производство. "Украина предлагает всем европейским странам-соседям - соседям нашим и соседям России, безусловно, - совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что из-за войны Украина является лидером в этом направлении. "К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали. Мы открыты к этой работе, сотрудничеству. Наши европейские друзья и никто в мире просто не имеет столько ракет, чтобы сбивать все виды, все разные виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов", - сказал он.

Выпуск оружия в Европе

Как сообщалось, по данным Sky News, в Великобритании собираются наладить масштабное производство передовых дронов-перехватчиков, которые смогут помочь Украине защититься от российских воздушных атак.

В Министерстве обороны страны отметили, что эти беспилотники были разработаны Украиной при поддержке британских ученых. В издании подчеркнули, что эти дроны эффективны в уничтожении российских "Шахедов" и других ударных беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: