Депутату, который объявлен в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом речь идет в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По решению суда указанному депутату, который объявлен в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или замене на более мягкую", - отметили в САП.

Видео дня

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат за период 2019-2022 год получил по меньшей мере 567 тыс. долл. от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также затруднения интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

Дело Деркача: что известно

В сентябре народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Из-за того что он скрывался от следствия, он был объявлен в розыск.

"В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные сообщения" о якобы давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине и "коррупции в корпорации Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но попасть они должны были в тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. Через три года спустя НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "подзаработал" на этом 567 тыс. долл.",- отметили в НАБУ.

10 сентября 2020 Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить "шокирующими фактами".