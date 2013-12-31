Британия обяжет мигрантов и иностранцев платить за лечение

"Никому не будет отказано в медицинской помощи, однако после ее оказания иностранцы будут оплачивать счет (за услуги врачей и больниц). Имея бесплатную медицину, наша страна стала объектом для зависти для всего мира. Мы обязаны сделать все, чтобы наша система была справедливой, прежде всего, к британским налогоплательщикам, которые ее финансируют", — заявил замминистра здравоохранения Фредерик Керзон, пишет РИА Новости.

По его словам, для взимания платы с иностранцев потребуется модернизировать систему здравоохранения, а медицинские учреждения столкнутся с большими объемами новой административной работы.

По теме: Британских безработных заставят отрабатывать пособие

"Мы знаем, что систему нужно изменить так, чтобы персонал мог идентифицировать иностранцев и мигрантов. В первую очередь нововведения будут реализоваться в области оказания первичной медицинской помощи. Мы намерены предпринять действия и представить детальный план в следующем году", — сказал замминистра.

Согласно предварительным предложениям минздрава (доработанный вариант будет представлен в марте), мигранты и иностранцы будут оплачивать обращения к терапевтам по месту жительства в случае незначительных заболеваний.

Стоимость услуг стоматологов и окулистов для этих категорий жителей будет выше, чем для граждан Великобритании. Бесплатными останутся консультации у терапевтов с целью предотвращения распространения туберкулеза, ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем.

Британское правительство уже несколько месяцев говорит о намерении лишить мигрантов и иностранцев бесплатной медицины.

По данным минздрава, ежегодно британские налогоплательщики тратят по 500 миллионов фунтов стерлингов на лечение иностранцев. Ведомство называет главной проблемой "лечебный туризм" — посещение страны иностранцами, желающими бесплатно лечиться в британских клиниках.

Такие "туристы", в частности женщины, приезжающие на поздних сроках беременности и рожающие в бесплатных государственных больницах, обходятся бюджету страны в 70 миллионов фунтов (113 миллионов долларов) ежегодно, подсчитал минздрав.