Британских безработных заставят отрабатывать пособие

Такое заявление политик сделал на заседании Консервативной партии, продолжив политику правительства по снижению льгот и выплат по безработице и объявив новую национальную программу, пишет Russia Today.

Новая программа заставит 200 тыс. долгосрочных безработных принимать активное участие в общественных работах, посещать центры занятости каждый день или пройти полноценные интенсивные программы для того, чтобы раскрыть причины неудач в попытках найти работу.

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Программа направлена на то, чтобы выполнить требования электората по сокращению расходов на содержание безработных; она должна вступить в силу в апреле будущего года.

"Для первого раза долгосрочные безработные должны будут сделать что-то взамен предоставляемых им льгот и помощи в поиске работы, но никто не получит больше ничего просто так. Мы помогаем найти работу, а вы – работаете за денежное пособие", – заявил Осборн.

Предполагается, что уже в следующем году к таким работам будут привлечены около 60 тыс. человек. В дальнейшем нововведение коснется 200 тыс. безработных британцев, безуспешно ищущих работу больше года. Предполагается, что их разделят на три группы: одна треть пройдет принудительное лечение от наркомании и алкогольной зависимости или повысит уровень грамотности, еще треть – отправится за помощью в центр занятости, оставшихся государство займет общественными работами. Бездельников будут строго наказывать. За первое нарушение — лишат месячного пособия, за второе – оставят на три месяца без поддержки государства.

В прошлом году в Великобритании подсчитали расходы на переводчиков для безработных. Они составили более трех с половиной миллиона фунтов стерлингов. За год переводчики потребовались 271 тысяч 695 раз.

Переводчики со 165 языков предоставляются тем, кто обращается в британское министерство труда и пенсий в поисках социальной помощи, в том числе пособия по безработице, не зная при этом английского языка.