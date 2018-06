Google, Microsoft и Apple просят защитить их от прослушки

Из материалов Сноудена выяснилось, что в поисках террористов слежку установили в онлайн-играх World of Warcraft и Second Life. Американские агенты вместе с британскими коллегами вскрывали чужую переписку, выдавая себя за игроков, вербовали осведомителей. Под колпаком, пишет New York Times, оказалась и сеть Xbox live от Microsoft, сообщают Вести.

Американские хай-тек-компании всерьез встревожены — за репутационными потерями могут последовать финансовые.

По теме: Канада осуществляла наблюдение почти за 20 странами в сотрудничестве с США - СМИ

"Мы считаем, что слежка со стороны правительств и злоупотребление информацией приносят вред, в какой бы стране этим ни занимались", — отметил директор Ассоциации производителей компьютеров и коммуникационного оборудования Эдвард Блэк.

Сразу восемь технологических гигантов, включая Google, Microsoft, Apple, Facebook, написали открытое письмо американскому президенту и Конгрессу, в котором призывают ограничить правительственные программы слежки во всем мире.

"Правительство должно защищать нас! Оно должно защищать и наши свободы, и нашу экономику. Оно плохо сработало", — заявил Марк Цукерберг, разаработчик, основатель Facebook.

Какие именно теракты помогла предотвратить тотальная прослушка, внятно так никто и не объяснил. А вот технически до Сноудена слежка работала блестяще. Одна из последних новинок от ФБР — шпионская программа, которая сама включает камеру в ноутбуке и без ведома хозяина его снимает. Разоблачен и разработчик программы для смартфонов на базе платформы Android. Безобидный фонарик, как оказалось, собирал и передавал на сторону данные о владельце и его местонахождении. Кнопка "отключить геолокацию" была фальшивой.

Ответ рынка на разоблачения Сноудена не заставил себя ждать. В продаже ПОЯВИЛОСЬ все больше устройств, с помощью которых можно попытаться защитить себя от тотальной слежки. Одно из них, самое простое, за 55 долларов. С виду — обычный конверт, но внутри — так называемая клетка Фарадея, которая экранирует устройства от электромагнитоного излучения. В данном случае источником его является сам телефон. Кладем его внутрь, закрываем и видим, как сигнал постепенно падает до нуля — телефон становится "невидимым".