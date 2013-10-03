Президент Ирана объяснил, почему он не встретился в США с Обамой

«У нас просто не было достаточно времени для такой встречи», - цитирует Роухани агентство Tasnim, передает Russia Today.

«Американские чиновники настаивали на встрече. Они отправляли нам специальные сообщения еще до того, как мы прибыли в Нью-Йорк. Об этом были переговоры на полях Генеральной ассамблеи», - отметил Роухани.

Однако в конечном итоге лидеры двух стран все же не смогли найти время. «Необходимые приготовления не были сделаны», - сказал президент Ирана.

Несмотря на это, два президента поговорили по телефону в тот момент, когда Роухани ехал в аэропорт Вашингтона. Иранское агентство отмечает, что это был первый подобный диалог за последние тридцать лет.

Трудности перевода

Во время своего визита в Нью-Йорк президент Ирана выступил в ООН и провел переговоры с представителями «шестерки» по иранской ядерной программе. Представители государств «шестерки» выразили сдержанный оптимизм по поводу перспектив переговоров.

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Впрочем, не обошлось и без скандала. Выступление президента Ирана в Генеральной ассамблее ООН попало в американский эфир с ошибкой. Телеканал CNN выдал в эфир неверный комментарий Хасана Роухани о Холокосте. Фраза президента Ирана была сокращена, а её смысл искажен переводчиком, сообщает иранское агентство Fars.

Стоит отметить, что позднее корреспондент другой американской телекомпании — NBC News — также попросил президента Ирана поделиться своими взглядами на эту тему. Хасан Роухани воздержался от оценок, заявив, что он не историк, а политик. «Для нас важно то, чтобы все страны региона развивались и становились ближе друг к другу, чтобы возможно было предотвратить агрессию и несправедливость», - подчеркнул Хасан Роухани.

Выступления Роухани в США вызвали резкую реакцию в Израиле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал Роухани «слугой своего режима» и попросил Барака Обаму не снимать санкций против Ирана.