Президента Ирана после возвращения из США забросали ботинками

В Тегеране иранские консерваторы забросали кортеж Президента страны Хасана Роухани ботинками после того, как иранский лидер вернулся из США, передает Русская служба Би-Би-Си.

В начале недели Роухани выступил перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке, где заявил, что его страна готова к переговорам по ядерной программе.

Вчера иранский лидер обсудил ядерную программу страну в телефонном разговоре с Президентом США Бараком Обамой.

Иран давно заявляет, что ему должно быть позволено развивать ядерную энергию в мирных целях, и Тегеран не намерен обладать ядерным оружием.

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Со своей стороны, Президент Обама в разговоре с Роухани отметил, что в процессе заключения соглашения могут возникнуть серьезные препятствия, и успех переговоров не гарантирован.

Это были первые переговоры между американским и иранским лидерами с 1979 года.