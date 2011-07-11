Прокурор считает, что у защиты Тимошенко было достаточно времени

Председательствующий в процессе судья Печерского райсуда г. Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на ходатайство адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Николая ТИТАРЕНКО было принято судьей непосредственно в зале заседаний.

Перед этим судья выслушал обе стороны. В частности, против предоставления дополнительного времени выступила сторона обвинения.

Как сказал прокурор Александр МИКИТЕНКО, сторона подсудимой имела достаточно времени для ознакомления с материалами дела.

А.МИКИТЕНКО передал судье Р.КИРЕЕВУ выписку из прокуратуры, предоставленную следователем НЕЧВОГЛОДОМ, в которой зафиксированы все явки адвоката Н.ТИТАРЕНКО в прокуратуру.

Кроме того, по словам прокурора, Н.ТИТАРЕНКО дал согласие представлять интересы Ю.ТИМОШЕНКО с 16 июня.

В свою очередь, Н.ТИТАРЕНКО опроверг это, отметив, что суд принял решение о приобщении его к делу как защитника 25 июня.