США перебрасывают войска в Австралию

Об этом сообщает Agence France-Presse.



По данным The New York Times, в район города Дарвин на севере страны прибыли 180 американских военнослужащих. Они будут размещены на базе австралийской армии Робертсон-Бэррекс (Robertson Barracks), которая находится на окраине Дарвина.



Войска будут размещены на основе ротации. Собственной постоянной базы на территории Австралии Вашингтон создавать не будет.



До 2,5 тысяч человек американский контингент в Австралии планируется довести к 2017 году.



В конце марта, напоминает Лента.ру, The Washington Post сообщала, что США рассматривают возможность запуска беспилотников с Кокосовых островов, принадлежащих Австралии. Как утверждалось в публикации, Австралия также может расширить военно-морскую базу в Перте, чтобы ее могли использовать американские военные. Кроме того, австралийские власти, согласно этой информации, могут создать базу в Брисбене, где также будут находиться американские корабли.





Размещение американского контингента в Австралии происходит в рамках новой военной стратегии США, обнародованной Бараком Обамой 5 января 2012 года. Планируется сосредоточить ресурсы на Азиатско-тихоокеанском регионе и особенно Юго-Восточной Азии. США намерены расширять военное сотрудничество с Сингапуром и Филиппинами, а также укреплять связи с Таиландом, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией и Брунеем. Как отмечают эксперты, тем самым Вашингтон стремится сбалансировать влияние Китая.