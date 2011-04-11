Глава ультралевой индейской партии лидирует на выборах в Перу

Председатель ультралевой индейской партии Перу Ольянта Умала с большой вероятностью выходит во второй тур президентских выборов в этой стране. Его соперник пока еще окончательно не определился. Второй тур выборов главы Перу намечен на 5 июня, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Europe1.

О.Умала стал популярным политиком в Перу благодаря своим антиимпериалистическим и антиамериканским идеям.

Брат О.Умалы 1 января 2005 г. поднял мятеж против властей и несколько дней удерживал г.Андауйалас под своим контролем. Сам кандидат в президенты получил военное образование и дослужился в перуанской армии до звания подполковника. Он участвовал в вооруженном конфликте Перу и Эквадора в 1995 г. В 2000 г. поднял неудачный мятеж против президента Альберто Фухимори.

О.Умала участвует в президентской гонке во второй раз. В 2006 г. он уступил пост президента Алану Гарсии, хотя, как и сейчас, вышел во второй тур.

Вероятным соперником О.Умалы станет Кейко Фухимори - дочь экс-президента страны, ныне отбывающего в тюрьме 25-летнее наказание за нарушение прав человека, но все равно популярного в стране за жесткую борьбу с левыми повстанцами - или экс-премьер-министр Педро Пабло Кучински, который обещал отказаться от паспорта США в случае победы на выборах.

О.Умала и К.Фухимори в ходе своих предвыборных кампаний обещали распределить доходы от добычи полезных ископаемых в пользу малоимущих слоев населения. С другой стороны, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса заявил, что приход к власти Умалы или Фухимори "станет настоящей катастрофой для Перу".

По данным подсчета 43% голосов за О.Умалу проголосовали 27% избирателей, за К.Фухимори - 21,8%, за П.Кучински - 23,6%.