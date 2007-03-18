Британии предлагают расслабиться и получить удовольствие… от суржика

Британская Daily Telegraph публикует доклад исследовательского центра Demos, специалисты которого "имперский" английский называют устаревшим и призывает применить глобальный подход к языку.

Суть предложенных изменений заключается в том, чтобы отказаться от “неуместных”, по мнению центра, призывов правительства Великобритании к иммигрантам изучать нормативный английский. В частности это – камень в огород Джека Стро, главы палаты общин, который на этой неделе сказал, что азиатским женщинам следует выучить английский, прежде чем поселяться в Великобритании.

Эксперты Demos утверждают, что язык перестал быть эксклюзивным достоянием англичан, являющихся "лишь одними из многих акционеров всемирного капитала". Посему вместо того, чтобы принуждать людей к изучению нормативного английского, правительственным чиновникам следовало бы поощрять изучение таких смешений, как индийский английский (Hinglish – смесь хинди, пенджабского, урду и английского), китайский английский (Chinglish – смесь китайского и английского) и испанский английский (Spanglish – смесь испанского и английского), широко распространенный в Америке, где его еще называют "текс-мекс" (Tex-Mex).

"Когда уже через пять лет количество англоговорящих, для которых английский не является родным языком, превысит 2 млрд человек, британское влияние, связи и доступ на рынки по всей планете окажутся под угрозой, если мы не изменим наше старомодное отношение к языку", – утверждается в докладе.

С точки зрения авторов доклада, британское отношение к английскому языку "больше подходит для времен Британской империи, чем для современного мира".

Привычный для Украины термин «суржик», которым обозначаются подобные «смеси», Demos предлагает заменить на «семья английских языков», и даже создать Интеренет-словарь английского суржика, обновляющийся по мере возникновения новых форм.

Стоит ли говорить о том, что, к примеру, у Ли Нэппа, руководителя британского отделения центра Кембриджского университета по приему экзаменов на знание английского языка как иностранного, концепция смешения языков не вызывает энтузиазма: "Дело в том, что людям нужен нормативный английский".

По материалам Inopressa