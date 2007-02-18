Китайцы встретили Год Огненной Свиньи (фото)

В большинстве крупных городов мира минувшей ночью стоял треск хлопушек и петард: проживающие практически во всех странах планеты представители китайской диаспоры встречали их разрывами наступивший в полночь Год Огненной Свиньи.

И несколько увлеклись: как сообщает китайское национальное информационное агентство Синьхуа, только в Пекине разрывами хлопушек ранены не менее 125 человек.

Но подобные неприятности в большинстве стран мира становятся неизбежными. Ведь китайцы, к числу которых сейчас относится примерно каждый пятый житель планеты, традиционно считают, что разрывы петард отгоняют злых духов, несчастья и беды старого года, позволяя новому принести лишь добро и удачу.

А Новый год является для них главным семейным праздником и отмечается в течение 15 дней. И свыше 20 миллионов проживающих в Юго-Восточной Азии представителей китайской диаспоры бережно хранят наследие предков.

Однако в Сингапуре, где этнические китайцы составляют более трех четвертей из 4,5 миллиона жителей крошечного островного государства, начало празднования года Свиньи хотя и было бурным, но все же без особого треска.

Три года назад правительство "самого чистого и скучного города Азии", как порой называют "город Льва" бывалые путешественники, поддалось веянию ветров перемен и либерализации и отменило действовавший на протяжении 32 предшествующих лет запрет на хлопушки. Но лишь частично: и по сей день их можно взрывать лишь ровно в полночь и далеко не везде.

Наряду со взрывчаткой, оружием, наркотиками хлопушки по-прежнему фигурируют в списке предметов, полностью запрещенных ко ввозу на территорию "города Льва", и не продаются там. Поэтому многие изобретательные сингапурцы наслаждаются треском хлопушек по радио и телевидению.

На Филиппинах труппы, представляющие традиционные китайские танцы Дракона и Льва, прошли по главным улицы столицы страны Манилы.

А жители Малайзии вновь идут в воскресенье в гости к представителям руководства страны и местных властей. По традиции, каждый видный политический деятель китайского происхождения с наступлением Нового года проводит "открытый дом" - когда двери распахнуты, а столы накрыты для всех желающих.

Особенно радостно празднование Нового года проходит в Индонезии, где на протяжении многих десятилетий восемь миллионов проживающих в стране этнических китайцев не имели возможности справлять его открыто.

Принятый в 1967 году закон запрещал публичное проявление характерных черт китайской культуры и религии. Многим этническим китайцам даже пришлось тогда сменить имена на индонезийские.

Дискриминационный закон был отменен лишь в 2000 году, а государственным праздником Имлек, как здесь называют "китайский" Новый год, стал тремя годами позже.

Наступивший лунный Новый год не случайно во многих странах называют "китайским", хотя его - порой со сдвигом в один или даже несколько дней - празднуют также вьетнамцы, японцы, монголы, корейцы. Однако все эти версии имеют один общий корень - китайский.

Традиционный китайский календарь основывается на сочетании лунного и солнечного циклов, а чтобы состыковать их, китайцы раз в несколько лет добавляют в год дополнительный месяц. Именно поэтому китайский Новый год приходится всякий раз на разные дни.

Наступивший год замыкает традиционный китайский двенадцатилетний цикл. По преданию, Свинья стала последним из животных, отозвавшихся на зов Будды. Победителем же была Крыса, лихо пробежавшая по спине Буйвола и оказавшаяся у ложа Будды первой.

"Жирная, счастливая Свинья является своего рода "смеющимся Буддой" в ряду 12 животных китайского Зодиака - той, кто всегда довольна тем, что делает", - считает филиппинская специалистка по "феншуй" Джой Лим (Joy Lim).

Но двенадцатилетний цикл является лишь частью полного 60-летнего цикла, где, помимо, чередования 12 животных, учитываются еще и пять стихий. И потому наступивший год Огненной Свиньи чреват новыми потрясениями, полагают многие другие эксперты.

РИА Новости

Фото Reuters, AFP