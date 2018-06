Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу рассказали о домогательствах со стороны известного продюсера

Издания The New York Times и The New Yorker 10 октября опубликовали новые свидетельства женщин о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, передает Медуза.

Журналистам рассказали о домогательствах, в частности, актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто и Мира Сорвино.

По словам Гвинет Пэлтроу, Вайнштейн домогался ее перед съемками экранизации романа Джейн Остин "Эмма" (фильм вышел в 1996 году); ей было тогда 22 года. Актрисе назначили встречу с Вайнштейном в отеле; по ее словам, он вызвал ее в свой номер, попытался сделать ей массаж и предложил пройти в спальню, после чего она ушла.

Пэлтроу рассказала о случившемся Брэду Питту, с которым в тот момент встречалась. При встрече с Вайнштейном актер велел ему никогда больше не прикасаться к Пэлтроу. После этого продюсер позвонил актрисе и "долго кричал" на нее, требуя никому больше не говорить о случившемся. Представитель Брэда Питта подтвердил газете слова актрисы.

Анджелина Джоли заявила The New York Times, что у нее был "плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности", после которого она решила больше никогда с ним не связываться; по ее словам, она предупреждала других людей о поведении продюсера.

Итальянская актриса Азия Ардженто рассказала The New Yorker, что в 1997 году в отеле во Франции Вайнштейн против ее воли занялся с ней оральным сексом. После этого, рассказала она, он продолжал пытаться связаться с ней, и они сблизились; в течение пяти лет у них было несколько "односторонних" сексуальных контактов. Случившееся, как следует из публикации, она отразила в своем фильме 2000 года "Пурпурная дива"; увидев картину, Вайнштейн, по словам Ардженто, сказал ей: "Ха-ха, очень смешно" и "Извини, что бы там ни случилось".

65-летний Харви Вайнштейн - один из самых влиятельных голливудских продюсеров, один из основателей компаний Miramax и Weinstein Co. Он работал, в числе прочего, над фильмами "Криминальное чтиво", "Влюбленный Шекспир", "Чикаго", "Король говорит".

В октябре The New York Times опубликовала расследование о возможных сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам и подчиненным; ни один из этих случаев не дошел до суда. По сообщению издания, домогательства продолжались на протяжении нескольких десятков лет. После публикации Weinstein Co. объявила об увольнении Вайнштейна. Сообщалось также, что компания планирует сменить название из-за этих обвинений.