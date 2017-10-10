РФ покупала рекламу в Facebook, но ее влияние на выборы в США был незначительным - гендиректор Avast

Россия, скорее всего, действительно спонсировала рекламу в Facebook для осуществления влияния на президентские выборы в США, но это влияние было незначительным.

Такое мнение в интервью ТСН заявил главный исполнительный директор компании Avast Винсент Стеклер.

"Думаю, какое-то влияние она оказала. Я верю, что Россия спонсировала рекламу, но я считаю, что реклама на Facebook имеет незначительную ценность", - сказал Стеклер.

Читайте такжеGoogle нашла доказательства российского вмешательства в выборы президента США

По мнению гендиректора Avast, что действительно было, так это распространение негативной информации о кандидатах в президенты США.

"Очевидно, не прямо Россией, но, например, через Wikileaks в очень удобное время. Откровенно говоря, я не думаю, что это изменило результаты выборов – у нас было два очень непопулярных кандидатаов", - сказал Винсент Стеклер.

По данным Facebook, политическую рекламу в соцсети увидели 10 миллионов пользователей. Исполнительный директор Avast считает, что речь идет о 10 миллионов просмотров, а не отдельных людей, которые ее посмотрели.

"Мы можем предположить, что, когда речь идет о политические кампании, реклама набирает миллиарды просмотров, так что 10 миллионов – это не так уж и много. Согласно исследованию Pew Research Center – одного из крупнейших центров США – из людей, которые получают новости из соцсетей, только 4% верят им. Так что, у вас может быть много просмотров, но люди не верят этому", - отметил Стеклер.

Директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял, что большинство рекламных объявлений были сосредоточены на том, чтобы усилить социальные и политические разногласия в американском обществе – это были высказывания на тему запрета оружия, ЛГБТ-сообщества или нелегальной иммиграции.

Винсент Стеклер обратил внимание на то, что люди в социальных сетях в основном получают те месседжи, которые они хотят услышать, потому что так устроен один из алгоритмов Facebook.

Читайте такжеПроплаченная Россией реклама в Facebook была нацелена на ключевые для Трампа штаты - CNN

"Вы хотите, чтобы люди что-то лайкнули или кликнули на что-то - и вы не добьетесь этого, предлагая им нечто, с чем они не согласны. То есть, мы можем предположить, что эти месседжи были показаны людям, которые уже в это верили. Так что это, вероятно, не изменило мыслей", - сказал он ТСН.

Напомним, 16 сентября компания Facebook сообщила, что обнаружила и удалила около 3000 политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов. Они были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

28 сентября Twitter объявил о блокировке свыше 200 учетных записей в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

1 ноября руководство Facebook и Twitter дадут показания перед комитетом американского Конгресса, занимающимся расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Получит ли подобное приглашение Goggle пока неизвестно.