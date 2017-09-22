Цукерберг рассказал, как Facebook будет противостоять попыткам вмешаться в выборы

Основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в первый день после декретного отпуска выступил с заявлением относительно возможного вмешательства России в выборы в США, пишет ТСН.

Он напомнил, что недавно была обнаружена сеть фейковых аккаунтов и страниц, которые приобрели в Facebook около 3 тысяч объявлений на общую сумму 100 тысяч долларов. Эти учетные записи были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России.

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Цукерберг отметил, что Facebook не сможет предотвратить все попытки каких-либо правительств вмешаться в выборы других стран, но социальная сеть может усложнить задачу злоумышленникам. Основатель Facebook назвал шаги, которые сделает соцсеть для того, чтобы обеспечить честность выборов.

Марк Цукерберг отметил, что Facebook активно сотрудничает с правительством США в проведении расследования российского вмешательства в выборы. В частности, компания предоставила всю известную ей информацию о попытках вмешательства Конгрессу США.

По его словам, Facebook будет продолжать внутреннее расследование попыток вмешательства в выборы. В компании хотят понять, как злоумышленники используют инструменты социальной сети для своих целей.

Социальная сеть сделает политическую рекламу более прозрачной. Пользователи смогут не только увидеть, кто заплатил за то или иное рекламное объявление, но и зайти на страничку рекламодателя и посмотреть, какие еще объявления он покупает. Марк Цукерберг обещает усилить процесс пересмотра политических объявлений и если они будут нарушать законы, то Facebook будет их блокировать.

Facebook также увеличит расходы на безопасность и особенно на честность выборов. В следующем году компания удвоит команду, которая будет работать над честностью выборов. Всего будет дополнительно привлечено более 250 человек.

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Социальная сеть расширит партнерство с избирательными комиссиями по всему миру. Facebook уже работает с избирательными комиссиями во многих странах, чтобы помочь людям зарегистрироваться для голосования. "Мы будем продолжать это делать, и сейчас мы также собираемся создать канал, чтобы информировать избирательные комиссии о рисках в Интернете, которые мы обнаружили на конкретных выборах", - сказал Цукерберг.

Facebook увеличит обмен информацией об угрозе вмешательства в выборы с другими компаниями, что занимаются техникой и безопасностью.

Отдельно Цукерберг отметил, что Facebook работает над обеспечением честности выборов в Германии, которые состоятся в эти выходные. Соцсеть блокирует тысячи фейковых аккаунтов и предоставляет всю необходимую информацию немецким властям.