Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за ликвидацию ядерного вооружения

Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Об этом сообщил нобелевский комитет в своем Twitter.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban#NobelPrizepic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

Организация получила Нобелевскую премию мира за свою работу, направленную на привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования ядерного оружия и за первопроходческие усилия по достижению запрета такого оружия на основе договора о запрете ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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ICAN является глобальной коалицией гражданского общества, которая работает над содействием соблюдению и полному осуществлению Договора о запрете ядерного оружия. ICAN запущена в 2007 году, и сегодня насчитывается 468 партнерских организаций в 101 стране.