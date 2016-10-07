Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии

Об этом сообщается на официальном Twitter Нобелевской премии.

BREAKING NEWS The 2016 #NobelPrize#Peace is awarded to Colombian President Juan Manuel Santos pic.twitter.com/7OhiCruc1o — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2016

Как было сказано во время объявления победителя, колумбийский президент получил награду "за его решительные усилия по виведению страны из состояния более чем 50-летней гражданской войны".

Он стал 15-м главой государства, который получил Нобелевскую премию мира.

#NobelFacts Now there are 2 Nobel Laureates born in Colombia – Juan Manuel Santos and Gabriel García Márquez (#NobelPrize Literature 1982) — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2016

Отметим, на Нобелевскую премию мира в этом году было представлено 376 номинантов, среди которых в том числе дипломаты, которые вели переговоры относительно ядерной сделки с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-єзидки, которые были рабынями группировки "Исламское государство".

Также среди номинантов были жители островов Греции, которые в Эгейском море спасали беженцев, и сирийские добровольцы из организации "Белый шлем" – за их смелые усилия по спасению гражданских, которые ежедневно страдают от непрекращающихся бомбардировок в Сирии.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. Среди ее лауреатов - Европейский Союз, Барак Обама, Далай Лама, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Мать Тереза и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - за создание молекулярных машин, по физике - за изучение "странных" состояний материй, по медицине - за изучение "самопоедания" клеток.