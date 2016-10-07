Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии

12:03, 07 октября 2016
Мир
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Лауреатом Нобелевской премии мира в 2016 году был избран президент Колумбии Хуан Сантос.

Фото Twitter The Nobel Prize

Об этом сообщается на официальном Twitter Нобелевской премии.

Как было сказано во время объявления победителя, колумбийский президент получил награду "за его решительные усилия по виведению страны из состояния более чем 50-летней гражданской войны".

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос / Архивное фото Reuters

Он стал 15-м главой государства, который получил Нобелевскую премию мира.

Отметим, на Нобелевскую премию мира в этом году было представлено 376 номинантов, среди которых в том числе дипломаты, которые вели переговоры относительно ядерной сделки с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-єзидки, которые были рабынями группировки "Исламское государство".

Также среди номинантов были жители островов Греции, которые в Эгейском море спасали беженцев, и сирийские добровольцы из организации "Белый шлем" – за их смелые усилия по спасению гражданских, которые ежедневно страдают от непрекращающихся бомбардировок в Сирии.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. Среди ее лауреатов - Европейский Союз, Барак Обама, Далай Лама, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Мать Тереза и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - за создание молекулярных машин, по физике - за изучение "странных" состояний материй, по медицине - за изучение "самопоедания" клеток.

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