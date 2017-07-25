The New York Times: Польша отступила от края, пока

Об этом говорится в редакционной статье "Польша отступила от края, пока", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Один из помощников Ярослава Качиньского в правящей партии, которую он контролирует, остановил его беспощадное наступление на демократию Польши. Ко всеобщему удивлению, президент Анджей Дуда, бывший рядовой член партии "Право и справедливость", преданный Качиньскому, наложил вето на два законопроекта, которые положили бы конец независимости судебных органов и подорвали верховенство закона. Хорошие новости, но это не конец проблемы.

После двух недель массовых демонстраций и после комплексных консультаций с учеными-юристами, историками, философами и другими, президент Дуда заявил, что, хотя Польша и нуждается в судебных реформах, они должны быть "мудрыми", а не предложениями, которые позволили бы правящей партии назначать всех судей. Он сказал, что одна из дискуссий особенно повлияла на его решение. Это было обсуждение с Зофией Ромашевской, бывшей активисткой "Солидарности против коммунистического государства", которая сказала ему, что не хотела бы возвращаться к тому времени, когда суды следовали воле правителей страны.

Это то, что Качиньский, несмотря на его навязчивую ненависть к коммунизму, похоже, неспособен понять. Для него противоположностью авторитарного коммунистического правления является авторитарное правое правление, а не демократия. После возвращения его партии "Право и справедливость" к власти в 2015 году, он систематически работал над ограничением свободной прессы, общественных собраний, неправительственных организаций и других аспектов демократического общества. Судебная система уже давно была его целью – одним из его первых сражений было сражение против Конституционного трибунала, который контролирует конституционность действий правительства; он сократил его до обычного штампа.

Законопроекты, на которые Дуда наложил вето, нацелились на последний независимый бастион демократии – суды. Один из них призывал к отставке всех судей Верховного суда (их более 80) и замену выбранных министром юстиции; второй мог бы позволить парламенту назначить совет, который выбирает судей. Президент действительно подписал меру, согласно которой министр юстиции контролирует местные суды.

Какими бы вдохновляющими не были действия президента Дуды, польская оппозиция имеет право оставаться осторожной. Качиньский и партия "Право и справедливость" не откажутся от своих усилий по ликвидации оппозиции, и они по-прежнему пользуются большой популярностью.

Недавний визит Трампа в начале этого месяца, возможно, даже стал стимулом в их антидемократических, националистических, антииммиграционных стремлениях. Хотя в пятницу Государственный департамент предостерег Польшу от попыток контролировать судебные органы.

Опрометчивое отступление Польши от демократии под руководством Качиньского вызывает особую тревогу, учитывая восторг, с которым страна праздновала вступление в Европейский Союз в 2004 году, и ее первоначальные экономические и политические успехи.

Франс Тиммерманс, первый вице-президент Европейской комиссии, исполнительный директор союза, заявил, что наступление на суды приближает Польшу к статье 7 договора блока, которая предостерегает страну от нарушения фундаментальных ценностей ЕС и грозит стране санкциями и утратой права голоса.

Мы можем надеяться, что мужественное вето Дуды демонстрирует решимость удерживать Польшу от перехода к самодержавию. Но ценности европейской демократии, которым Качиньский и его единомышленник в Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан, сознательно угрожают, сейчас нуждаются в защите больше, чем когда-либо. Защита должна включать реальную угрозу применения статьи 7, если польское правительство возобновит наступление на верховенство закона.