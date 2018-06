Песня из "Форсажа 7" обогнала "Gangnam Style", став самым популярным видео на YouTube (видео)

Клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню "See You Again", посвященную погибшему актеру Полу Уокеру, стал самым популярным видео сервиса YouTube.

У ролика уже 2,895 миллиардов просмотров. Прежний рекордсмен, клип южнокорейского рэпера PSY "Gangnam Style", собрал на миллион просмотров меньше.

Песня "See You Again" вошла в саундтрек фильма "Форсаж 7". Пол Уокер не успел закончить съемки в картине, он погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года.

За первые шесть месяцев после публикации видео посмотрели более миллиарда раз. В чарте Billboard Hot 100 песня удерживалась на первом месте в течение 12 недель и побила рекорд по длительности пребывания на вершине чарта среди рэп-композиций. See You Again также долго держалась на первой строчке чартов в Великобритании, Австралии, Австрии, Канаде, Германии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии и других странах, отмечает Русская служба Би-би-си.

Душераздирающая баллада стала самой продаваемой песней в мире в 2015 году и по сей день является самой востребованной песней на похоронах в Британии.

"Gangnam Style" стал первым видео в истории YouTube, набравшим миллиард просмотров. Это произошло в декабре 2012 года, через полгода после выхода клипа. К июню 2014-го видео набрало второй миллиард просмотров. Из-за него сервис перешел на 64-битную систему подсчета просмотров.

64-битная система позволяет выдержать 9 223 372 036 854 775 808 просмотров одного конкретного ролика. Как отметили представители популярного видеохостинга, предыдущая версия была способна охватить 2 147 483 647 просмотров.

"Мы никогда не думали, что на сайте появится видео, для которого 32-битной версии сайта будет недостаточно", - признались тогда представители YouTube.

Танец Пак Чэ Сана обрел особенную популярность - его повторили миллионы людей: от генсека ООН Пан Ги Муна и британских военнослужащих до заключенных тюрьмы на Филиппинах и тайских моряков.

В клипе высмеивается потребительский стиль жизни Каннамгу - богатого района южнокорейской столицы Сеула.