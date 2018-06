Стивен Кинг назвал Трампа "фейковым" президентом

Американский писатель Стивен Кинг назвал президента США Дональда Трампа «фейковым». Сообщение опубликовано в твиттере Кинга.

«Новости реальные. Президент фейковый», – заявил писатель.

Запись Кинга быстро стала вирусной. Это один из его самых популярных твитов.

Реакция на заявление писателя оказалась неоднозначной, передает BuzzFeed. По словам некоторых пользователей, Кинг забыл, что Трамп выполняет свою работу, для которой был избран. Другие комментаторы назвали фейковыми книги Кинга.

Поклонники писателя выступили в его защиту. Кроме того, часть пользователей начали придумывать шуточные альтернативы для президента.

Комментариев от Белого дома пока не поступало.

Трамп неоднократно говорит о фейковых новостях. Например, в мае сообщалось, что глава государства вновь обрушился на «фейковые СМИ» после истории о его зяте.

Также сообщалось, что Трамп внес Стивена Кинга в черный список в твиттере.

The news is real. The president is fake.