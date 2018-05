Ученые утверждают, что глобальные изменения климата необратимы

Глобальные климатические изменения, связанные с деятельностью человека, практически необратимы - даже через тысячу лет после прекращения выбросов углекислого газа климат на Земле не вернется в прежнее состояние, утверждают ученые из США, Франции и Швейцарии в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Люди думают, что, если мы остановим выбросы углекислоты, климат вернется в нормальное состояние за 100-200 лет. Это не так", - сказала журналистам ведущий автор исследования Сьюзен Соломон (Susan Solomon) из лаборатории американского Национального агентства по атмосфере и океану в Боулдере.

"После прекращения выбросов снижение количества углекислоты в атмосфере снизит парниковый эффект, но этот процесс будет в основном скомпенсирован более медленной потерей тепла в океане. В результате атмосферная температура не снизится значительно в течение по меньшей мере тысячи лет", - говорится в статье.

Авторы исследования называют в числе необратимых эффектов, связанных с ожидаемым в течение 21 века увеличением концентрации углекислоты с 385 объемных частей на миллион (parts per million by volume - ppmv) до 450-600 ppmv, снижение количество осадков в некоторых регионах и подъем уровня океана. Согласно их оценкам, необратимый подъем уровня океана составит по меньшей мере 0,4-1 метр, если концентрация СО2 превысит 600 ppmv в 21 веке, и 0,6-1,9 метра, если пиковая концентрация углекислоты будет выше 1000 ppmv. Свой вклад в подъем уровня океана внесет и таяние ледников, отмечают авторы работы.

РИА Новости