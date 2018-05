Город в Техасе остался без воды из-за утечки химических веществ

Население города составляет около 320 тысяч человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Власти рекомендовали не только не пить воду, но даже не мыться в ней и не использовать воду для стирки или мытья посуды. По их словам, очистить воду не помогут ни кипячение, ни замораживание, ни какие-либо фильтры или химикаты. Жителям рекомендуется использовать только бутилированную воду.

Сообщается, что в воду попало от 13 до 100 литров Индулина АА-86 - это эмульгатор, который используется, например, при дорожных работах. Этот химикат может привести к ожогам кожи, а также вызвать повреждения глаз и дыхательных путей. Это вещество также считается канцерогеном.

Предположительно, оно могло попасть в воду в результате утечки на местном заводе.

По сообщениям очевидцев, в магазинах стоят очереди из желающих купить воду, и в некоторых она уже начала заканчиваться.

