Взрыв на химзаводе в США: жителей города принудительно эвакуируют (фото)

На промышленном предприятии по изготовлению аэрозолей и других химических веществ в американском штате Канзас произошел взрыв, который остановил работу города и вызвал эвакуацию большинства жителей, сообщает информагентство The Associated Press.

Инцидент произошел во вторник около семи утра по местному времени в городке Неодеша. В городе проживают около 2,5 тыс. жителей. Сразу после инцидента была проведена принудительная эвакуация нескольких кварталов вокруг предприятия, школа в городе была закрыта в течение всего дня.

Издание отмечает, что федеральные инспекторы по безопасности расследуют взрыв и причины пожара на химическом заводе. При этом отмечается, что в результате аварии пострадал один сотрудник.

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"57-летний мужчина, сотрудник завода, был доставлен в больницу с ожогами", - уточняется в публикации.

Врачи отмечают, что травмы пострадавшего не считаются такими, которые представляют угрозу для жизни.

Власть обратилась к жителям города с просьбой не употреблять воду из кранов для питья и приготовления пищи.

Тем временем администрация по вопросам безопасности и гигиены труда уже начала свое расследование.

Напомним, в США в ДТП попал школьный автобус. В результате аварии школьного автобуса в американском штате Теннесси пострадали 23 детей, есть погибшие.

В полиции также подтвердили, что в результате ДТП есть "несколько смертей", однако точное количество пока не называют. По данным прокурора округа Гамильтон Нила Пинкстона, в аварии погибли 6 детей. Пятеро из них - на месте ДТП, еще один ребенок скончался в больнице.