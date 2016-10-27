США воздержались при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы

Как сообщает Центр новостей ООН, вчера, 26 октября, Генассамблея приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады.

В частности, сообщается, что впервые за четверть века делегация Соединенных Штатов воздержалась при голосовании по этой резолюции.

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При этом сказано, что вопрос об отмене экономического эмбарго в отношении Кубы уже много лет фигурирует в повестке дня Генеральной ассамблеи. Генассамблея принимает резолюции с призывом отменить блокаду 25 лет подряд. В 1992 году ее поддержали 59 государств. В 2008 году - 185, а в прошлом - уже 191. Эмбарго США против Кубы было введено еще в 1962 году.

В этом году за резолюцию по этому вопросу проголосовали представители 191 страны. Делегации США и Израиля воздержались при голосовании. Все предыдущие годы США и Израиль голосовали против такой резолюции.

«Тот факт, что в этом году США воздержались при голосовании по резолюции, - является позитивным шагом, который будет содействовать налаживанию взаимоотношений между Гаваной и Вашингтоном», - заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Он выразил надежду, что этот «позитивный сигнал США» будет воплощен в реальность и приведет к отмене «бессмысленной блокады», ущерб от которой за шесть десятилетий оценивается в 125 млрд долларов США.

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В принятой сегодня резолюции государства-члены приветствовали прогресс в отношениях между правительствами Кубы и США, а также визит президента США Барака Обамы на Кубу в марте 2016 года. В резолюции отмечается «подтвержденная президентом Соединенных Штатов Америки воля к работе над ликвидацией экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы».

В тексте документа Генассамблея вновь выразила озабоченность «продолжающимся принятием и применением государствами-членами законов и положений, таких как принятый 12 марта 1996 года «закон Хелмса-Бэртона», экстерриториальные последствия которых затрагивают суверенитет других государств, законные интересы юридических или физических лиц, подпадающих под их юрисдикцию, а также свободу торговли и судоходства».

Генассамблея в очередной раз настоятельно призвала государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки в соответствии с их юридической процедурой.