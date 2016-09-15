"Приднестровье - в Крым": Жириновский предлагает аннексировать все непризнанные республики и ликвидировать их (видео)

На пресс-конференции 14 сентября он, в частности, заявил, что Приднестровье необходимо включить в состав "Крымской области" (на данный момент на территории оккупированного украинского региона Россия учредила так называемые "Республику Крым" и "город федерального значения Севастополь").

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"Все непризнанные территории: позиция ЛДПР одна - вступить в состав Российской Федерации на правах района. Вот, Абхазия - Абхазский район Краснодарского края, Южная Осетия - часть Северной Осетии, Приднестровье - часть Крымской области. А вот так вот содержать все эти территории - это все болячки", - заявил политик.

Жириновский также выступил против содержания Россией дружественных режимов и сепаратистских образований "по всему миру".

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По его словам, позиция ЛДПР - "никому не помогать, никаких республик нигде".