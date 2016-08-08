Грузия настроена на мирное урегулирование в оккупированных РФ Абхазии и Южной Осетии - заявление МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии в связи с 8-й годовщиной Августовской войны 2008 года, переданном УНИАН посольством Грузии в Украине.

В ведомстве напомнили, что 7 августа исполнилось 8 лет с момента полномасштабного вторжения и агрессии Российской Федерации против Грузии. С того времени РФ продолжает незаконную оккупацию двух регионов суверенного и независимого грузинского государства в нарушение международного права и обязательств соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

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Грузинские дипломаты отмечают, что спустя 8 лет после Августовской войны 2008 года в результате прагматических подходов правительства Грузии риск эскалации конфликта в значительной мере снизился, однако ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях остается сложной.

Как отмечается в заявлении, укрепление оккупационной линии колючей проволокой и установление так называемых отметок со словами "граница" стало практикой.

«Эти пагубные действия усиливаются похищениями и незаконным задержанием граждан Грузии. Сотням тысячам внутренне перемещенных лиц и беженцев до сих пор отказывают в праве безопасного и достойного возвращения в места своего проживания, в то же время население, проживающее на оккупированных территориях, страдает от постоянной этнической дискриминации», - подчеркнули в МИД.

В связи с этим в ведомстве констатируют, что ярким подтверждением этого является запрет на получение образования на родном языке, грубое нарушение права на свободу перемещения и нарушение права на частную собственность, что создает риск появления новой волны этнических чисток в оккупированных регионах.

Вместе с тем отмечается, что Москва фактически начала процесс аннексии Абхазии и Цхинвальского региона путем их интеграции в военную, экономическую и социальную систему России, что грубо нарушает фундаментальные принципы международного права.

«Несмотря на российские провокационные шаги, правительство Грузии решительно придерживается политики мирного урегулирования конфликта. Грузия остается настроенной активно участвовать в Женевских международных переговорах, направленных на решение нереализованных вопросов безопасности и гуманитарных вопросов между Грузией и Россией в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в МИД заверили, что правительство Грузии в дальнейшем будет придерживаться рациональной политики в отношении России и использует все имеющиеся дипломатические и политические инструменты для урегулирования конфликта мирными средствами.

«Кроме того, правительство Грузии не пожалеет усилий для создания благоприятных условий для примирения между разделенными войной общинами, и будет оставаться открытым, чтобы поделиться преимуществами европейской повестки дня с людьми, которые проживают за линией оккупации», - отмечается в заявлении.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в условиях продолжающейся оккупации Абхазии и Южной Осетии и серьезных вызовов безопасности, страна смогла достичь успеха в ее демократических преобразованиях и устойчивом экономическом развитии, неуклонно двигаясь по пути европейской и евроатлантической интеграции.

Грузия выражает признательность международному сообществу за твердую и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

«Грузинская сторона призывает международное сообщество продолжать консолидировать усилия в ответ на последствия войны августа 2008 года и мирного урегулирования конфликта в Грузии в соответствии с международным правом», - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.