Когда у Украины появится собственная баллистика: Зеленский раскрыл сроки

Украинские производители оружия уже достигли необходимого уровня в разработке собственной баллистики и теперь должны ускорить работу.

В течение 2026–2027 годов удастся создать украинскую баллистику и соответствующие средства противоракетной обороны.

Об этом сообщил президентВладимир Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что состоялось совещание по вопросам подготовки украинской баллистики и хода выполнения задач в рамках антибаллистической программы FREYJA.

"Привлеченные структуры доложили об имеющихся потребностях и этапах, которые реализованы на данный момент. Определили график и ответственных лиц за компоненты программ, требующие ускорения", – сообщил Зеленский.

Видео дня

По его словам, в этой работе задействованы СНБО, премьер-министр и министерство обороны, Служба внешней разведки, командование Воздушных сил ВСУ, команда Brave1 и наиболее технологичные команды украинской оборонной промышленности.

"Разработать собственную баллистику и создать новую антибаллистическую систему – это задача, которую удалось выполнить лишь в абсолютном меньшинстве стран мира. Украина обладает этой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можно констатировать, что необходимый уровень уже достигли и наши производители оружия. Рассчитываем, что к 2026–2027 годам Украина достигнет нужных результатов", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, на совещании обсудили ключевые вызовы, а именно – доступ к критически важным компонентам, а также дополнительные шаги в технологическом сотрудничестве с партнерами и локализацию производства.

"Благодарен также и нашим партнерам, которые помогают и которые сами присоединились к нашим основным оборонным программам. Проект FREYJA продвигается, и это важно. Европе нужна общая для всех нас и по-настоящему масштабная возможность эффективно защищаться от любых баллистических угроз. Мы поддерживаем и ожидаем присоединения к Антибаллистической коалиции еще нескольких наших стран-партнеров, способных внести свой вклад", – добавил глава государства.

Отдельно Зеленский рассказал, что обсуждались также вопросы сотрудничества с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В связи с этим глава государства ожидает от МИД и Министерства обороны результатов в общении с партнерами, которые уже были определены и неоднократно обсуждены.

Программа FREYJA: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина стремится завершить разработку прототипа европейской антибаллистической системы FREYJA в первой половине 2027 года. При этом 3 августа Зеленский сообщил, что Украине необходимо 100 систем в рамках проекта FREYJA для закрытия неба.

А в июле главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман утверждал, что уже осенью удары украинской баллистической техникой по Москве станут реальными.

Вас также могут заинтересовать новости: