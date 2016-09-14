Путин снова едет в оккупированный Крым

Как сообщили УНИАН сообщили в пресс-службе Путина, «15 сентября в Керчи президент проведет заседание президиума государственного совета по вопросам развития транспортной системы юга России».

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На заседании будут обсуждаться меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры «субъектов Южного федерального округа».

Заявляется, что основными темами мероприятия станут формирование на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита, а также реализация крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, предусмотренных транспортной стратегией РФ на период до 2030 года.

Напомним, 19 августа Путин приехал в аннексированный Крыму для проведения заседания совбеза РФ.