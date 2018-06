Rolling Stones потребовали от Трампа не использовать их музыку

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Rolling Stones никогда не давали кампании Трампа разрешения на использование своих песен и требуют, чтобы это было немедленно прекращено", - говорится в заявлении группы.

Представители Трампа пока не давали комментариев по поводу заявления музыкантов.

В ходе своих предвыборных мероприятий миллиардер-республиканец использовал несколько хитов Rolling Stones, в том числе "Sympathy for the Devil", "Brown Sugar" и "Start Me Up".

В феврале британский певец и композитор Элтон Джон также заявил, что не позволяет Трампу использовать свои музыкальные хиты во время предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, представитель Республиканской партии США Джон Кейсик вслед за своим однопартийцем Тедом Крузом решил прекратить дальнейшее участие в предвыборной гонке. Таким образом, миллиардер Дональд Трамп остался единственным претендентом на номинацию от республиканцев и должен стать кандидатом от партии на президентских выборах.