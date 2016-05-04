СМИ: у Трампа не осталось конкурентов для баллотирования на пост президента США
23:43, 04 мая 2016Мир
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Представитель Республиканской партии США Джон Кейсик вслед за своим однопартийцем Тедом Крузом решил прекратить дальнейшее участие в предвыборной гонке.
REUTERS
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на американские СМИ.
Таким образом, миллиардер Дональд Трамп остался единственным претендентом на номинацию от республиканцев и должен стать кандидатом от партии на президентских выборах.
Ожидается, что губернатор штата Огайо Джон Кейсик сделает официальное заявление о выходе из избирательной гонки в среду, 4 мая, в городе Колумбусе (штат Огайо), в 17 часов по местному времени.
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Ранее УНИАН сообщал, что от дальнейшей борьбы за возможность баллотироваться на пост президента США от "республиканцев" отказался главный конкурент Трампа - Тед Круз.
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