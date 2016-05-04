СМИ: у Трампа не осталось конкурентов для баллотирования на пост президента США

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на американские СМИ.

Таким образом, миллиардер Дональд Трамп остался единственным претендентом на номинацию от республиканцев и должен стать кандидатом от партии на президентских выборах.

Ожидается, что губернатор штата Огайо Джон Кейсик сделает официальное заявление о выходе из избирательной гонки в среду, 4 мая, в городе Колумбусе (штат Огайо), в 17 часов по местному времени.

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Ранее УНИАН сообщал, что от дальнейшей борьбы за возможность баллотироваться на пост президента США от "республиканцев" отказался главный конкурент Трампа - Тед Круз.