В России предлагают стимулировать доносчиков новой статьей в УК

По идее законодателей, должно преследоваться несообщение о преступлениях террористической направленности (захват заложников, угон самолета), а также преступлениях, направленных против власти (мятеж, насильственный захват власти), передает Русская служба ВВС.

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Умалчивание о совершенных или планируемых преступлениях такого рода должно наказываться вплоть до лишения свободы на три года, говорится в законопроекте.

В документе предлагается не считать уголовным деянием несообщение о преступлении супруга или близкого родственника.

Сейчас в УК есть статья "Укрывательство преступления" - она распространяется только на особо тяжкие преступления.

Статья "Недонесение" существовала в Уголовном кодексе РСФСР.