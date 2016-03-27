"Коллективный донос": Сакварелидзе прокомментировал письмо нардепов от Одесской области с требованием уволить его

Об этом Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Коллективный донос №2. Все "передовые" люди (Голубов, Дейдей, Кивалов, Урбанский, Пресман, Гуляев, Унгурян, Барвиненко) объединились - здесь можно увидеть и апологетов "русского мира", и хакеров, и одесских бизнес-"королей", и, конечно же, известных контрабандистов", - отметил он.

Сакварелидзе отметил, что депутаты "наконец публично показали свое истинное лицо и единство".

"Теперь всем совершенно очевидно, кто есть кто - кто борется за правду и новую сильную и успешную Украину, а кто всеми силами этому противостоит", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты, избранные от Одесской области, поддержали обращение руководителей региональных прокуратур Украины, в котором требуют увольнения Давида Сакварелидзе с занимаемой должности и из органов прокуратуры вообще.

Ранее руководители региональных прокуратур направили обращение к Шокину, в котором выражают «обеспокоенность ситуацией относительно попыток дискредитировать органы прокуратуры» со стороны Сакварелидзе и требуют его увольнения.

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Прокуроры заявляют, что Сакварелидзе своими призывами нарушает требования нескольких статей Конституции, что является несовместимым с пребыванием его на должности заместителя генпрокурора Украины и в органах прокуратуры.