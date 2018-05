Альбом Дэвида Боуи впервые возглавил американский чарт

Это первый альбом Боуи, которому удалось достичь первого места в американском чарте, сообщает Би-би-си. За первую неделю продаж пластинка разошлась в США тиражом в 181 тыс. экземпляров.

Одновременно на пятую строчку в списке самых популярных в США альбомов попал сборник лучших хитов Дэвида Боуи.

Предыдущий рекорд Дэвида Боуи по продажам в США принадлежал альбому The Next Day 2013 года. Тогда за первую неделю продаж американцы купили 85 тыс. дисков с альбомом.

Дэвид Боуи умер 10 января в возрасте 69 лет. За два дня до этого, в день рождения музыканта, вышел его последний альбом Blackstar. Последние полтора года музыкант боролся с раком.

Дэвид Боуи является автором таких хитов, как Let's Dance, Heroes, Under Pressure, Rebel, Life on Mars and Suffragette City. На протяжении своей карьеры он также снимался в кино.