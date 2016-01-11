Легенда британского рока Дэвид Боуи (фотогалерея)
10:25, 11 января 2016Мир
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Британский музыкант Дэвид Боуи скончался 10 января на 70-м году жизни.
Дэвид Боуи - британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки».
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При этом Боуи удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями.
Боуи считается новатором, в частности, благодаря своим работам 1970-х. Он оказал влияние на многих музыкантов, был известен своим характерным голосом и интеллектуальной глубиной созданных им работ.
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