Тело Дэвида Боуи тайно кремировали в Нью-Йорке – BBC

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на британские СМИ.

Ранее Боуи сам просил не устраивать себе публичные похороны.

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Как отмечает aily Mirror, тело музыканта было кремировано вскоре после его смерти, на погребальной церемонии не присутствовали ни друзья, ни родственники музыканта. По информации издания, музыкант говорил своим близким, что он хочет "уйти без всякого шума".

Представитель Боуи заявил, что не может опровергнуть или подтвердить эту информацию.

Дэвид Боуи скончался 10 января в возрасте 69 лет. 8 января, в его день рождения, вышел 25-й студийный альбом музыканта Blackstar ("Черная звезда"). Последние полтора года музыкант боролся с раком.