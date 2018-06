РФ требует от Ливана закрыть воздушное пространство из-за российских учений

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр транспорта Ливана Гази Заайтер сначала заявил, что Бейрут отвергает это требование, а затем объявил, что окончательное решение примут после переговоров с российскими должностными лицами и представителями транспортных органов стран региона.

После закрытия западного направления возможности полетов из и в аэропорт Бейрута значительно ограничиваются. На восток и на север расположена Сирия, воздушного пространства которой авиакомпании избегают из соображений безопасности. На юге – Израиль, летать над которым недопустимо по политическим соображениям, в частности, для ливанской национальной авиакомпании Middle East Airlines. Таким образом, авиакомпаниям придется в течение российских учений летать длинным облетом, чтобы обойти наброшенную русскими закрытую зону.

Известный ливанский политик Валид Джумблат, противник нынешнего режима в Сирии, который одним из первым дал огласку этому делу своими твитами, среди прочего, написал: «Русские приказали Ливану закрыть наше воздушное пространство на три дня. Похоже, что они считают Ливан районом Москвы, нарушая и оскорбляя наш суверенитет».

