РФ требует от Ливана закрыть воздушное пространство из-за российских учений

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр транспорта Ливана Гази Заайтер сначала заявил, что Бейрут отвергает это требование, а затем объявил, что окончательное решение примут после переговоров с российскими должностными лицами и представителями транспортных органов стран региона.

После закрытия западного направления возможности полетов из и в аэропорт Бейрута значительно ограничиваются. На восток и на север расположена Сирия, воздушного пространства которой авиакомпании избегают из соображений безопасности. На юге – Израиль, летать над которым недопустимо по политическим соображениям, в частности, для ливанской национальной авиакомпании Middle East Airlines. Таким образом, авиакомпаниям придется в течение российских учений летать длинным облетом, чтобы обойти наброшенную русскими закрытую зону.

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Известный ливанский политик Валид Джумблат, противник нынешнего режима в Сирии, который одним из первым дал огласку этому делу своими твитами, среди прочего, написал: «Русские приказали Ливану закрыть наше воздушное пространство на три дня. Похоже, что они считают Ливан районом Москвы, нарушая и оскорбляя наш суверенитет».

The Russians ordered Lebanon that for three days our airspace is to be closed — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 20, 2015

It looks that they consider Lebanon as a district of Moscow ,and infringing insulting our sovereignty — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 20, 2015

Как сообщалось, воздушная военная операция России в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада, которому с момента начала войны в Сирии в 2011 году Россия оказывает поддержку, в то время как страны НАТО и ЕС обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки.

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Несмотря на заявленную Россией цель операции - борьбу с боевиками "Исламского государства", ряд стран, СМИ и свидетели заявляли, что цели бомбардировок РФ в Сирии не имели отношения к ИГ, а ведутся против оппозиции режиму Асада.

В частности, международная исследовательская группа Bellingcat обнародовала результаты расследования авиаударов России в Сирии, согласно которому, большая часть бомбардировок пришлись на области, где действуют вооруженные группировки противников режима Асада, которые не относятся к террористам "Исламского государства".