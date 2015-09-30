Полиция Италии снесла лагерь мигрантов возле границы с Францией

В лагере проживало около 100 мигрантов, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. На странице в соцсети, созданной активистами в поддержку импровизированного лагеря, сообщается, что некоторые мигранты прыгнули в море в знак протеста, и все они отступили к скалам вдоль моря во время противостояния с полицией.

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"Полиция перекрыла границу. Мы не вернемся", - сообщает группа на странице.

Как пишет агентство, мигранты, которые были пропущены через французскую границу, собрались вдоль побережья возле Вентимильи еще в июне. С тех пор полицейские неоднократно пытались снести лагерь.

Тем временем Германия перевела на арабский первые 20 статей своей конституции специально для мигрантов, чтобы помочь им интегрироваться в немецкое общество. "Люди, которые приезжают сюда, не только должны выучить немецкий язык, но также должны узнать правила общежития", - заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль.

"Я убежден, что первые 20 статей нашей Конституции – это то, что формирует нашу культуру", - сказал он, добавив, что Германия напечатала 10 тыс. копий для распространения среди беженцев регистрационных в центрах.

В первых статьях конституции содержатся основные права и обязанности гражданина. "Никого из тех, кто прибывает в Германию, не заставляют менять религию или личную жизнь. Но частью нашей культуры является то, что принципы нашего демократического общества распространяются на всех", - добавил Зигмар Габриэль.

Мигранты должны принять, по его словам, такие принципы, как разделение церкви и государства, равные права для мужчин и женщин, право быть гомосексуалистом и свободу выражения мнений.