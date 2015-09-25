Президент Чехии назвал беженцев незваными гостями в его стране

Об этом он заявил во время своего визита в село, где недавно открыли лагерь для беженцев, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на чешское издание Tyden.

"Я рад только тем гостям, которых приглашают сами чехи, беженцы – не тот случай", - сказал он.

При этом Земан подчеркнул, что никогда не разделял ксенофобских взглядов в отношении иностранцев в целом, но в данном случае он боится исламизации Чехии.

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"В нас живут полмиллиона иностранцев, мирно, не создавая никаких проблем. С другой стороны я против исламизации", - подчеркнул президент Чехии.

Он напомнил, в частности, о сообществе иностранцев, которые живут в Чехии и легко адаптировались.

"Такое меньшинство как украинцы – их много здесь – это трудолюбивые люди с общими с нами культурными корнями. Я не говорю, что мы одинаковые, но подобные", - сказал Земан.

Напомним, ранее сообщалось, что министры внутренних дел ЕС приняли решение относительно перераспределения 120 тысяч беженцев между странами-членами подавляющим большинством.

При этом Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния голосовали против.