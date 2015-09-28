Власти Германии признали, что не смогут принять всех мигрантов

Об этом заявил президент страны Йоахим Гаук, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Мы хотим помочь. У нас большое сердце. Однако есть предел тому, что мы можем сделать", - сказал Йоахим Гаук, бывший правозащитник в коммунистической Восточной Германии, в своей речи.

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"Наша способность принимать людей ограничена, хотя мы еще не знаем, где эти лимиты", - добавил он.

Примечательно, что заявление Йоахима Гаука прозвучало на фоне слов канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страна сможет справиться с рекордным наплывом мигрантов. По предварительным оценкам, до конца года в Германию могут прибыть около 800 тыс. мигрантов.