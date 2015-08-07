Der Spiegel: Этот крикун хочет стать президентом США

«Конечно, можно рассматривать это так: подлинность – важная ценность в политике. Лучше не сгибаться, люди это быстро отметят. Но так? Может ли это сработать?» - пишет Вейт Медик в своей статье «Этот крикун хочет стать президентом США», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Кливленд, штат Огайо, теледебаты республиканцев США. Десять кандидатов на сцене. Передача еще даже не началась, а ведущий «Fox News» уже хочет присяги от всех присутствующих. Во-первых, я безусловно поддержу того конкурента, который в конце станет нашим кандидатом в президенты. Во-вторых, я не станут выступать в качестве независимого кандидата. Есть ли кто-то, кто не хочет давать эту само собой разумеющуюся присягу? Тишина. Взгляды бродят по павильону. Затем вверх поднимается рука, это рука Дональда Трампа.

Конечно.

«Если я буду кандидатом, я, разумеется, буду себя поддерживать», говорит Трамп. «Но другой присяги я дать не могу».

Что, простите? Теоретически он может себе представить выступление в качестве независимого кандидата, тем самым отнимая у республиканцев несколько процентных пунктов, и, таким образом, гарантируя президентство Хиллари Клинтон? При нормальных обстоятельствах, заявитель после такого высказывания вышел бы из игры. Но в последние дни в том, что касается Дональда Трампа, это уже нормально. Он может говорить, что хочет. И это, кажется, делает его только сильнее. Трамп знает это, и он намеревался использовать ТВ-дебаты как сцену для этого.

«У меня нет времени для политкорректности»

Ведущая выбрала из архива его цитаты. Она упрекает его в женоненавистских высказываниях. «Жирная свинья», «отвратительные животные», такие фразы. Трамп с удовольствием принимает пасс. «Большая проблема этой страны в том, что она политически корректна», восклицает он. «У меня нет времени для политкорректности. У этой страны тоже нет времени. Мы больше не выигрываем, мы проигрываем».

Ведущая говорит с ним о его неудачах в бизнесе. Да, ну и что, говорит Трамп. Среди сотен фирм, которые он открыл, две-три действительно не увенчались успехом. «Но я заработал много денег. И я этим горжусь. Очень, очень горжусь».

Аборт? «Я ненавижу понятие аборта».

Его тон? Может быть, что-то еще? «Если христианам будут отрезать головы, если у нас на границах будут средневековые порядки – тогда у нас не будет времени, чтобы подумать о тоне. Мы должны выполнить работу».

Смеяться над этим? Игнорировать? Хотелось бы. Но не получится. Трамп – фактор в американской политике, хорошо это или нет. Плохо то, что нельзя быть уверенным, что ему вредят такие выступления. Можно только предположить. Сторонников может восхищать его наглость. Но шанс представить себя партии в качестве республиканца, который готов, если потребуется, отозвать свою кандидатуру, он упустил этим вечером. И то, что он дважды упоминал имя Рональда Рейгана, ничего не меняет.

А остальные? Девять других все еще там. Три губернатора (Скотт Уокер, Крис Кристи, Джон Кейсик). Три сенатора (Марко Рубио, Тед Крус, Рэнд Пол). Два экс-губернатора (Джеб Буш, Майк Хакаби). Хирург (Бен Карсон). Они борются совершенно по-разному.

Неожиданный победитель Кейсик

Партия, в общем, несет на себе отпечаток Трампа, это заметно. Образы врагов ясны всем: Россия, Иран, Обама, Хиллари Клинтон. Борьба с нелегальной иммиграцией стала фетишем. Больше военных, больше твердости, меньше правительства, меньше налогов. То есть, грубо говоря, программа Кливленда.

У Джеба Буша выдался слабый вечер. Экс-губернатор Флориды владеет материалом, вопросов нет. В Кливленде его воспринимают, как персонифицированный программный документ. Иммиграция, стратегия роста, политика в области здравоохранения – по каждой теме он может сказать что-то толковое. Но его выступление носило оборонительный характер. Неэмоциональный. Иногда он путался. Когда разговор зашел о его брате, экс-президенте США Джордже Буше, стоящий рядом с ним Трамп набросился на него. «Последние несколько месяцев его администрации были катастрофой. И они дали нам Обаму». Джеб Буш смущенно смотрит в сторону ведущих.

Двое других используют свой шанс. Один из них – Марко Рубио, 44-летний сенатор из Флориды. Он производит хорошее впечатление. Ясно, структурированно, многозначительно. «Бог благословил нас одинаково хорошими кандидатами», говорит он. «У демократов нет ни одного». Такое партия любит слушать.

Другой – Джон Кейсик. Он играет на своем поле, это уж точно. Кейсик – губернатор Огайо. Ему не приходится много говорить, публика и так начинает ликовать. Но 63-летний политик выбирает неожиданный тон. Он защищает части реформы здравоохранения Обамы. И говорит о друге-гее, который недавно женился. «То, что он гей, еще не значит, что я его не люблю», сказал Кейсик.

Да, такая точка зрения есть и среди республиканцев. Об этом все почти забыли, из-за Дональда Трампа.