США блокировали в Совбезе ООН заявление о перемирии Турции и России в Идлибе

США не дали Москве заручиться поддержкой Совбеза ООН в отношении ее соглашения с Анкарой по Сирии.

США блокировали на заседании Совета безопасности ООН заявление, приветствовавшее договоренности по мирному урегулированию в Идлибе, достигнутые президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реждепом Тайипом Эрдоганом накануне в Москве.

Об этом пишет DW со ссылкой на AFP.

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Американские представители назвали в кулуарах ООН такое заявление преждевременным.

Таким образом, США не дали Москве заручиться поддержкой Совбеза ООН в отношении ее соглашения с Анкарой по Сирии.

По словам постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс, до сих пор остается неясным, как Россия и Турция собираются воплощать свои договоренности по мирному урегулированию в Сирии. Непонятно, в частности, кто именно будет контролировать режим прекращения огня.

Одновременно немецкий постпред при ООН Кристоф Хойсген отметил, что сначала нужно подождать, чтобы увидеть развитие ситуации. Самое главное сейчас – это создание безопасных зон для мирного населения в Сирии.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 27 февраля в результате атаки сил режима Башара Асада, поддерживаемых Россией, в сирийской провинции Идлиб погибли более трех десятков военнослужащих Вооруженных сил Турции.

В связи с этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности. По неофициальной информации, в стране могут ввести военное положение.

Анкара уже пригрозила сирийскому режиму "многократным ответом" и обстреляла сирийский конвой. Она созывает экстренное заседание НАТО в ответ на гибель своих военных.

После этой атаки Турция приняла решение не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз.

На днях Путин и Эрдоган по итогам двусторонней встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, оно должно было вступить в силу после 00:00 6 марта.