В Вене стартовал финал Евровидения

В финале выступят 27 участников, в том числе представители Словении, Франции, Норвегии, Швеции, Германии, Польши, Греции, Италии и России.

Впервые в истории Евровидения все песни будут переводить на международный язык жестов.

Участники решающего вечера Евровидения-2015 выступят в следующей последовательности:

Словения – Мариетка и Рей ("Here For You")

Франция – Лиза Анжелл ("n'oubliez pas!")

Израиль – Надав Гедж ("Golden Boy")

Эстония – Элина Борн и Стиг Реста ("Goodbye to Yesterday")

Великобритания – Electro Velvet ("Still In Love With You")

Армения – Группа Genealogy ("Don'T Deny")

Литва – Моника и Вайдас ("This time")

Сербия – Бояна Стаменов ("Beauty never lies")

Норвегия – Морланд и Дебра Скарлет ("A Monster Like Me")

Швеция – Монс Зелмерлев ("Heroes")

Кипр – Яннис Караяннис ("One thing I should have done")

Австралия – Гай Себастьян ("Tonight Again")

Бельгия – Лоик Нотет ("Rhythm inside")

Австрия – The Makemake ("I Am Yours")

Греция – Мария Елена Кириаку ("One Last Breath")

Черногория – Ненад Кнежевич ("Adio")

Німеччна – Анн Софи ("Black Smoke")

Польша – Моника Кушинская ("In The Name Of Love")

Латвия – Амината ("Love Injected")

Румыния – Волтай ("All over again")

Едурн ("Amanecer")

Венгрия – Богги ("Wars for nothing")

Грузия – Нина Сублати ("Warrior")

Азербайджан – Эльнур Гесейнов ("Hour Of The Wolf")

Россия – Полина Гагарина ("A Million Voices")

Албания – Ельхаида Дани ("I am alive")

Италия – Il Volo ("Grande Amore")

Читайте такжеБукмекеры назвали претендентов на победу в Евровидении-2015

Напомним, после второго полуфинала букмекеры объявили фаворитов конкурса. Сразу две авторитетные мировые букмекерские конторы Bwin и William Hill прогнозируют победу участнику от Швеции Монсу Зелмерлеву, второе место отдают группе Il Volo из Италии, а третье - Гаю Себастьяну из Австралии.