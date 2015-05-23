Сегодня в Вене состоится финальная борьба за победу в Евровидении-2015

Финал музыкального конкурса Евровидение пройдет сегодня, 23 мая, в Вене.

В Вене уже все готово к началу конкурса, поклонниками которого являются миллионы зрителей по всему миру. Билетов в кассах почти не осталось, вечером в концертно-спортивном комплексе Штадтхалле ожидается аншлаг, сообщает Эхо Москвы.

В финале выступят 27 участников, в том числе представители Словении, Франции, Норвегии, Швеции, Германии, Польши, Греции, Италии и России.

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Лидирует в списке букмекеров певец из Швеции Монс Селмерлев с композицией «Herois».

Третью строчку занимает Италия, которую в этом году представляет на Евровидении оперное поп-трио. Меломаны соберутся в городских парках и кафе, чтобы следить за выступлениями любимых певцов. Впервые в истории Евровидения все песни переведут на международный язык жестов.