В Сирии ликвидировали главаря террористов ИГ – СМИ
Американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.
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Как сообщает Euronews, ссылаясь на американские СМИ, в ход штурма своего укрытия аль-Багдади привел в действие взрывное устройство. В результате погиб он сам, а также две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза.
Отмечается, что операция проводилась Объединенным командованием специальных операций. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии". В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.
Something very big has just happened!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.