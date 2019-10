В Сирии ликвидировали главаря террористов ИГ – СМИ

Американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает Euronews, ссылаясь на американские СМИ, в ход штурма своего укрытия аль-Багдади привел в действие взрывное устройство. В результате погиб он сам, а также две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза.

Отмечается, что операция проводилась Объединенным командованием специальных операций. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии". В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.

Something very big has just happened!