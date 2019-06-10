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В результате боевых действий в Ливии погибли по меньшей мере 653 человека

07:56, 10 июня 2019
Мир
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Число жертв конфликта в Ливии растет / Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что 3547 человек получили ранения. Среди них – 126 гражданских лиц.

Отмечается, что среди пострадавших на прошлой неделе оказались и три сотрудника сферы здравоохранения.

Как сообщалось, 4 апреля "Ливийская национальная армия" начала наступление на Триполи, где расположен международно признанное правительство страны. В ответ верные правительству войска начали операцию "Вулкан гнева".

Напомним, что в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположено сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. В то же время на востоке, в городе Тобрук, размещается парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийскую национальную армию" во главе с генералом Хафтаром.

Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью ЛНА стремятся победить ливийских исламистов.

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Теги: #война#Ливия