В результате боевых действий в Ливии погибли по меньшей мере 653 человека

В результате боевых столкновений за столицу Ливии Триполи погибли уже 653 человека, включая 41 гражданское лицо.

Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что 3547 человек получили ранения. Среди них – 126 гражданских лиц.

Отмечается, что среди пострадавших на прошлой неделе оказались и три сотрудника сферы здравоохранения.

Как сообщалось, 4 апреля "Ливийская национальная армия" начала наступление на Триполи, где расположен международно признанное правительство страны. В ответ верные правительству войска начали операцию "Вулкан гнева".

