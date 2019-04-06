Силы ливийского генерала захватили аэропорт возле Триполи

Кроме аэропорта силам "Ливийской национальной армии" удалось взять под контроль два населенных пункта возле Триполи.

Силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (LNA) генерала Халифы Хафтара захватили в пятницу, 5 апреля, бывший международный аэропорт Триполи на юге от столицы страны.

Об этом сообщил спикер LNA Ахмед Мисмари, пишет Deutsche Welle.

По словам представителя армии, кроме аэропорта силам "Ливийской национальной армии" удалось взять под контроль два населенных пункта близ Триполи, что пока остается столицей международно признанного Правительства национального единства. При этом погибло пятеро бойцов LNA, отметил Мисмари.

Ранее силы Хафтара взяли под контроль районы Бин-Гашир, Вади эр-Раби и Сук аль-Хамис, сообщают местные СМИ. Именно вблизи первого из этих населенных пунктов и расположен аэропорт Триполи. Расстояние оттуда до центра столицы - около 25 километров.

Читайте такжеРоссийские наемники «ЧВК Вагнера» проявили себя в Ливии – СМИ

На данный момент в Ливии сохраняется двоевластие. На Западе страны расположен сформированное при поддержке ООН Правительство национального единства. А на Востоке, в городе Тобрук, расположен парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийскую национальную армию" во главе с Хафтаром. Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью LNA стремятся одолеть ливийских исламстов.

Напомним, накануне, 4 апреля, Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находился в Ливии с 3 апреля в рамках подготовки ливийской конференции национального примирения, написал в пятницу в Twitter, что покидает страну с "тяжелым сердцем и в глубокой озабоченностью". "Я все еще надеюсь, что можно избежать кровавой конфронтации в Триполи и его окрестностях", - написал Гутерриш.

В пятницу он встретился с Хафтаром в городе Бенгази. Во время этой встречи, по информации телеканала Al-Arabiya, Хафтар сказал Гутеррешу, что его операция будет продолжаться до тех пор, пока "терроризм" в стране не будет преодолен.

Позже в пятницу ожидается экстренное заседание Совбеза ООН за закрытыми дверями по ситуации в Ливии по инициативе Великобритании.

Ранее сообщалось, что российская частная военная компания "Вагнер" предложила помощь войскам командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в наступлении в провинции Феццан на юге Ливии.