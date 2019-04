Трамп пригрозил Кубе "полным эмбарго" и "санкциями наивысшего уровня" из-за вторжения в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе эмбарго и санкциями "наивысшего уровня" в случае, если Гавана не заберет свой военный контингент из охваченной революцией Венесуэлы.

Как написал американский лидер на своей странице в Twitter, если кубинские войска и милиция немедленно не покинут территорию Венесуэлы и не прекратят операции «с целью причинения смерти и уничтожения Конституции Венесуэлы», то на Кубу будет наложено «полное и абсолютное эмбарго вместе с санкциями наивысшего уровня».

«Будем надеяться, что все кубинские военные быстро и мирно вернутся на свой остров!», – написал Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions will be placed on the island of Cuba. Hopefully, Cuban all soldiers will promptly and peacefully return to their island!