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Трамп пригрозил Кубе "полным эмбарго" и "санкциями наивысшего уровня" из-за вторжения в Венесуэлу

01:15, 01 мая 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе эмбарго и санкциями "наивысшего уровня" в случае, если Гавана не заберет свой военный контингент из охваченной революцией Венесуэлы.

Как написал американский лидер на своей странице в Twitter, если кубинские войска и милиция немедленно не покинут территорию Венесуэлы и не прекратят операции «с целью причинения смерти и уничтожения Конституции Венесуэлы», то на Кубу будет наложено «полное и абсолютное эмбарго вместе с санкциями наивысшего уровня».

«Будем надеяться, что все кубинские военные быстро и мирно вернутся на свой остров!», – написал Трамп.

Отметим, в середине апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого международное сообщество признает легитимным временным лидером государства, заявил о незаконной интервенции российских и кубинских военных, которые прибыли в Каракас по просьбе Николаса Мадуро. Гуайдо отмечает, что решение о приглашении иностранных войск, согласно Конституции, может принимать только парламент, председателем которого является именно он.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

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22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

30 апреля, Гуайдо заявил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власти Венесуэлы заявили, что предотвратили попытку военного переворота.

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#Дональд Трамп