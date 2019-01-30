New York Times: Путин пытается сделать Балканы театром своей войны против Запада

Российский автократ, вероятно, попытается повторить посреди Европы ту же авантюру, которую он провернул на Ближнем Востоке.

«На Балканах преобразования уже завершились», - сказал албанский политический аналитик Ремзи Лани. Но он имел в виду вовсе не переход от диктатуры к демократии, который произошел в большинстве посткоммунистических стран.

По словам албанского эксперта, регион перешел «от репрессивных до депрессивных режимов». И он прав. Старые коммунисты и радикальные этнические националисты отошли в прошлое. Их место заняла стагнация: экономическая, социальная и политическая, - пишет на страницах New York Times болгарский эксперт Иван Крастев.

Вопрос в том, как эти депрессивные режимы впишутся в растущую геополитическую враждебность в мире. За день до недавнего визита в Сербию президент России Владимир Путин выразил свое недовольство решением Македонии о переименовании. При этом, он обвинил «США и некоторые западные страны в дестабилизации» региона. Российское министерство иностранных дел обвинило Америку в попытке «затянуть все балканские страны в НАТО как можно скорее и ликвидировать любое российское влияние в регионе». Россия пытается выставить свои претензии так, будто люди на Балканах этого не хотят.

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Наблюдая за визитом Путина в Белград и слушая его риторику, нельзя не заметить, что конфронтация между Западом и Россией на Балканах меняется в своей природе и интенсивности. В течение последнего десятилетия Москва активно защищала свое экономическое и культурное присутствие в регионе, но никогда не бросал вызов гегемонии НАТО и ЕС. Но все изменилось.

На первый взгляд новые российские амбиции нереалистичны. Балканский полуостров твердо привязан к Западу. Греция, Болгария, Румыния, Хорватия, Албания и Черногория теперь члены НАТО. А Македония на пути к членству. Каждая страна в регионе член Евросоюза, или стремится присоединиться к организации. ЕС – главный торговый партнер, крупнейший инвестор и главный направление эмиграции. Поэтому распространенная мудрость гласит, что Россия может создать шум на Балканах, но не более. Однако, по мнению автора, может оказаться, что эта мудрость ошибается.

Москва почувствовала критическую уязвимость позиции Запада на Балканах. Хоть в таких местах, как Украина, Евросоюз играет роль символа перемен, на Балканах его считают защитником статус-кво, который может развалиться. Общественность встревожена и зла. Этническая напряженность на подъеме. Почти каждая страна в регионе пережила масштабные протесты против правительства. Экономический рост вялый, а в некоторых регионах депопуляция критическая. Более чем 40% людей, рожденных в Боснии и Герцеговине, уехали из страны. Более 40% албанцев и 25% македонцев сделали то же самое. И хотя опросы показывают, что большинство людей на Балканах считают присоединение к ЕС лучшим путем к процветанию, обещание евроинтеграции теряет свою тотемную силу. Дело не только в том, что будущее союза кажется неопределенным, а и в том, что лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, дали четко понять, что они не будут тратить свой политический капитал на продвижение интеграции Западных Балкан.

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И хоть настроения в регионе изменились, Евросоюз не очень хочет менять свои подходы. Частично это происходит из-за бюрократической инертности, а частично из-за отсутствия политического интереса. Война на территории бывшей Югославии в 1990-х годах сыграла критическую роль в формировании политической идентичности ЕС после Холодной войны. Европейцы смотрели на бои по-соседству не как столкновения государств или народов, а как на войну двух принципов: этнического национализма, воплощением которого стал Слободан Милошевич, и многоэтнической демократии Евросоюза. Из-за этого политика ЕС в отношении Балкан больше опирается на идеологический фундамент, чем относительно других регионов. Европейская идеологическая жесткость вызывает восхищение, но она также ответственна за паралич Балкан.

Лучше всего это иллюстрирует роль ЕС в дипломатии между Сербией и Косово. Диалог был инициирован и поощрен союзом, потому что все понимали, что взаимное согласие между Белградом и Приштиной – это единственный способ преодолеть все препятствия на пути к получению членства. Но когда сербский президент Александар Вучич и его коллега из Косово Хашим Тачи начали разбираться с чувствительным вопросом «коррекции» границ с целью открытия пути к окончательному соглашению между странами, европейские столицы быстро заявили, что не позволят этого.

И тут на арену выходит Россия. В прошлом ноябре Путин встретился с Тачи несмотря на тот факт, что Москва не признает независимость Косово. Встреча стала сигналом о том, что Россия хочет быть не просто защитником Сербии на Балканах. Она собирается стать главным брокером. Поэтому ЕС не стоит удивляться, если Россия в ближайшее время предложит свою дорожную карту для нормализации сербо-албанских отношений. Не стоит удивляться и тому, что Турция может поддержать российскую инициативу.

Другими словами, российские действия на Балканах не просто портят всю игру. Москва хочет заменить Евросоюз в роли посредника в решении региональных конфликтов. Нечто подобное она уже сделала на Ближнем Востоке, вытесняя США.